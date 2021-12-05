4 Aralık 2021 Haberleri
4 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti
- Dünya bu akılalmaz golü konuşuyor! Milli futbolcumuz, Roma karşısında imkansızı başardı
- Didem Soydan havuzun içinde uzandığı pozuyla olay yarattı
- Usta gazetecinin oğluyla Fatih Terim'in kızı birbirine girdi: Konuşmak için konuşma
- Son Dakika: Mersin Valiliği, CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı
- Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı
- Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda öldürüldü
- Sarallar suç örgütü üyesi başkası adına düzenlenen kimlikle yakalandı
- Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı tek cümleyle savundu: Kurallar değişti
- Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
- Galatasaray taraftarına öfke nöbetleri geçirten an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
- Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini duyurdu
- Alişan-Buse Varol çiftiyle ilgili 'boşanacaklar' söylentilerini güçlendiren hareket! Herkes aynı detaya takıldı
- Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemeyen Galatasaray, 4 maçtır kazanamıyor
- Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
- 5 Alman otomotiv devi 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
- Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
- Meral Akşener'e 'Başbakan olacağım' sözlerini hatırlatan vatandaşa İYİ Partililerden tepki
- Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü
- 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damgası
- Numan Kurtulmuş: Herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
- Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati faciayı önledi
- Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
- 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı
- AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sitemiyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
- CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
- Süper Lig tarihinde benzeri yok! Namağlup Trabzonspor, rekor kırarak liderliği perçinledi
- CHP'nin Mersin mitingindeki kalabalık bir vatandaşın balkonundan görüntülendi
- Galatasaray, Altay engelini de geçemedi! Aslan, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü
- Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
- Tenekeyi bıçak gibi kesip attı! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
- Gizemi 4 yıldır çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri ürküttü
- Ay-Yıldızlı formayı seçti, ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle sözleşme yeniliyor
- İskenderun Körfezi'nde kırmızı alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
- Fenerbahçe kazandıran stratejiyi bozmayacak! Balkan açılımı resmen başladı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski yol arkadaşı Ali Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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