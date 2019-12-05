4 Aralık 2019 Haberleri
4 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
05.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:18
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- Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi
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- İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiğini duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın
- Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi
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- Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi
- Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı!
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- Fatih Terim'den kupa rotasyonu
- Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir
- Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti
- Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun 'Git' sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü
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