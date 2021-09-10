Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
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Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aşırı hız yapan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aşırı hız yapan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ereğli - Akçakoca yolu üzeri Gülüç Beldesi girişinde yer alan kavşakta kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Gülüç istikametine seyir halinde olan 67 ABE 800 plakalı Opel marka otomobil iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada kırmızı ışıkta duran İ.Y. idaresindeki 67 UB 286 plakalı Citroen marka hafif ticari kamyonete, daha sonra N.A idaresindeki 67 LE 016 plakalı Renault marka otomobile çarptı. N.A.'nın kullandığı otomobil de çarpışmanın etkisi ile U.B. idaresindeki 67 ABM 127 plakalı Dacia marka hafif ticari kamyonete çarptı. İddiaya göre aşırı hız yaptığı öğrenilen ve çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 67 ABE 800 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan Opel marka otomobilin sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Zincirleme trafik kazasında kazaya karışan sürücülerden N.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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