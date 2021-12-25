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4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafiğin bir süre durmasına sebep olan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı D-100 karayolu Ankara istikameti Seka Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H. idaresindeki 34 PPS 20 Opel marka otomobil, E.G. idaresindeki 41 AGY 417 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonet, O.Ç. idaresindeki 41 B 6982 plakalı Peugeot marka otomobil ve bir araç daha zincirleme şekilde çarpıştı. Opel markalı otomobilin içinde yolcu olarak bulunan İ.C. ve İ.İ. kazada yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.C ve İ.H, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı, uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

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