4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde biri minibüs olmak üzere toplam 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Minibüsteki yolcular yaya kalırken, 1 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Akmeşe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 LF 808 plakalı minibüs, 41 FB 941 plakalı çekici, 41 EN 456 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonet ve 34 H 7775 plakalı Nissan marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcular yara almazken, en arkadaki çekicinin sürücüsü F.B hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü F.B, "Otobüs durdu frenler tutmadı, araba kaydı sonrasını hatırlamıyorum" dedi. F.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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