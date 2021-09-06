4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
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4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 araç birbirine girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Devrek Yolu Caddesi'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepez Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 34 SK 8086 plakalı Fiat marka otomobil, 67 LU 044 plakalı Renault marka otomobil, 67 LP 438 plakalı Renault marka otomobil ve 67 TK 425 plakalı Toyota marka otomobil zincirleme kaza yaptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. 67 LP 438 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve kazada hafif yaralanan G.U. tedbir amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili ekipler tarafından rapor tutulmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Öte yandan 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren trafik adeta kilitlendi. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşım yeniden normale döndü. - ZONGULDAK

4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı
4 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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