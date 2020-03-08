4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı
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Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Güncel

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

08.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:04
4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye 'Kadınlar Günü' mesajı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı

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