4. Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

03.11.2019 12:45

Muratpaşa Belediyesi'nin 7-9 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği 4. Antalya Edebiyat Günleri'nde, ressam Artin Demirci'nin 36 yıllık serüveni sonucunda Turgay Fişekçi'den Yaşar Kemal'e 21 edebiyatçı portresinden oluşan resim sergisi ilk kez sanatseverlerle buluşacak.



Muratpaşa Belediyesi, "Edebiyatı kentle, kenti edebiyatla buluşturmak" amacıyla başlayan ve yazın dünyasının en hareketli alanlarından öykü dalında yılın en iyilerinin de belirlendiği Antalya Edebiyat Günleri'ni 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Edebiyat Günleri, 4'üncü yılına girerken Antalya'yı canlı bir edebiyat kenti yapma ve kentin edebiyatta daha çok yer almasını sağmak hedefine her yıl biraz daha yaklaştığına dikkat çekti. Çağdaş bir kentin, sakinlerine ve konuklarına doyurucu, zengin ve değerli bir edebiyat ortamı sunması gerektiğine dikkat çeken Uysal, "Nasıl ki, İstanbul'u Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanıyla gezmek, adımlamak mümkünse Antalya'yı da öykülerin ve romanlarını rehberliğinde gezilebilecek bir kent haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.



Bu bağlamda Antalya Edebiyat Günleri'nin bu yıl ki temasının 'edebiyat ve mekan' olarak belirlendiğini aktaran Uysal, düzenlenecek panel ve imza günlerinin ana merkezi olarak milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne hikayeler biriktiren Kaleiçi'nin seçildiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fikret Otyam Sanat Parkı, Cam Sahne ve Eğitim-iş Antalya Şubesi'nin Antalya Edebiyat Günlerinin diğer etkinlik alanları olduğunu dile getiren Başkan Uysal, ödül törenin gerçekleşeceği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin bir ilke de ev sahipliği yapacağını aktardı.



Uysal, ressam Artin Demirci'nin 1983 yılında şair, yazar ve çevirmen Turgay Fişekçi'nin portresini yaparak başladığı ve 36 yıllık bir serüvenin ardından aralarında Yaşar Kemal, Selim İleri, Ataol Behramoğlu, Ferruh Tunç gibi edebiyatçıların portrelerinden oluşan "Ressamın Atölyesinde Edebiyatçılar" sergisinin ilk kez sanatseverlerle buluşacağını kaydetti. Artin Demirci'nin 21 edebiyatçının portresinden oluşan yağlıboya resim ve ressamın yaptığı desenlerden bir dizi örneğin yer alacağı sergi 7 Kasım Perşembe Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılacak. Sergi, 17 Kasım Pazar gününe kadar Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gezilebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA