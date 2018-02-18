4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Numan Kurtulmuş, "Yetkin bir sanat anlayışını ortaya koyamazsak ekonomide de siyasette de başaralı olamayacağız"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Milli kültürel bağımsızlığımızı sağlayacak, kendi ayaklarımızın üzerinde yeniden yükselmemiz sağlayacak yetkin bir sanat anlayışını, edebiyat ve diğer alanlarda ki sanat anlayışını ortaya koyamazsak, maalesef e ekonomide de siyasette de başarılı olamayacağız" dedi.

Siyer Vakfı tarafından bu yıl 'En güzelin sözleri' temasıyla düzenlenen 4. Alemlere rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışmasının galası Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti. Galada yarışmaya katılan 343 eserden ön jüri elemesini geçen kısa filmlerin tanıtımı yapıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından yarışmada başarı elde eden kısa filmlere ve yönetmenlerine ödülleri verildi.

"Son iki asırdır bu topraklardaki mücadelemizin ana ekseni kültürel bağımsızlık mücadelesidir"

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışmasının galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Esas itibariyle bu topraklarda, bu memlekette son iki asırdır devam eden mücadelemizin ister fikri alanda olsun, ister sanat, kültür, edebiyat alanında olsun, ister siyaset alanında olsun, ister ekonomi ve teknoloji alanında olsun mücadelemizin ana ekseni bizim milli kültürel bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde verebildiğimiz oranda, bu mücadele de gücümüzü artırdığımız oranda ekonomi de, siyasette de, teknolojide de gücümüzü artırıyor ve ileriye gidiyoruz" dedi.

"Yetkin bir sanat anlayışını ortaya koyamazsak ekonomide de siyasette de başaralı olamayacağız"

Sanat anlayışında başarılı olmayan ülkelerin ekonomide iyi olmayacağını söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, "Milli kültürel bağımsızlığımızı sağlayacak, kendi ayaklarımızın üzerinde yeniden yükselmemiz sağlayacak yetkin bir sanat anlayışını, edebiyat ve diğer alanlarda ki sanat anlayışını ortaya koyamazsak, maalesef e ekonomide de siyasette de başarılı olamayacağız. En önemli göstergelerinden birisi, bu gün maddi olarak çok zengin olan bazı ülkelerin, bazı Müslüman ülkelerin dünyada niçin ekonomik alanda başarılı olamadıklarını ya da teknoloji de rekabet edemediklerinin çok cevabı vardır ama, en önemli cevabı ise kendi milli ve kültürel bağımsızlıklarına sahip olamamalarıdır. Bizim edebiyatta, sanatta, kültürde gücümüzü artıracak ufkumuzu açacak bu tür faaliyetlerin son derece önemli olduğu ve Türkiye'nin bundan sonraki bağımsızlık mücadelesinin merkezine oturduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Hz. Peygamberi yaşayan Kuran olarak yeni nesillere öğretmek mecburiyetindedir"

Hz. Peygamberin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, "Hz. Peygamberi aile reisi olarak, sanatı bilen, anlayan ve sanata karşı bir şekilde iltifatkar olan bir büyük olarak, savaş meydanlarının büyük bir cengaveri, savaş öncesinin büyük bir stratejisi olarak, adil bir ekonomik düzenini kurucusu ve uygulayıcısı olarak, uluslararası alanda adil bir sistemin kurucu olarak velhasıl yaşayan büyük bir örneklik olarak gençlere göstermemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber bize en güzel şekilde ifade edildiği şekliyle yaşayan Kuran olarak yeni nesillere öğretilmek mecburiyetindedir. Bunun en güzel yolu sözlerle anlatmaktan ziyade onunla birlikte güzel eserlerle, sinemanın diliyle, tiyatronun diliyle Hz. Peygamberin günlük hayata olan bakış açısını sonraki nesillere aktarabilmektir" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya tarafından plaket takdim edildi.