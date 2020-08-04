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4 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer"Olası Manchester United eşleşmesi için milli futbolcu;

4 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi
04.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:27

İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer

"Olası Manchester United eşleşmesi için milli futbolcu; "Zor ama imkansız değil, bu bizim sloganımız" dedi

"Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü vardı""Antalya maçından sonra şampiyonluğu hissettim" 

KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıklayacak.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR2020-2021 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi bugün başlayıp, 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

BAŞAKŞEHİR12.00 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gidecek.16.30 Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.17.00 Danimarka ekibi çalışmalarını tamamlayacak.19.30 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Temsilcimiz, son antrenmanını yapacak.

13.00 BTCTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın toplantısı düzenleyecek.


Kaynak: DHA

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