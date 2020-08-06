4 Ağustos Malatya Depremi'nin ön inceleme raporu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 Ağustos Malatya Depremi'nin ön inceleme raporu

Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri tarafından 4 Ağustos'ta Malatya'da meydana gelen depremle ilgili olarak ön inceleme raporu hazırlandı.

4 Ağustos Malatya Depremi'nin ön inceleme raporu
06.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:04
iSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri tarafından 4 Ağustos'ta Malatya'da meydana gelen depremle ilgili olarak ön inceleme raporu hazırlandı. 

Raporda,  "Yapılan çalışmalar, hem tarihsel (1960 yılı öncesi) hem de aletsel dönemler (1960-günümüz) boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiğini işaret etmektedir.  Bölgedeki tüm sismolojik aktivite bir arada değerlendirildiğinde, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güneybatısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir." denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin ve dünyamızın önemli aktif tektonik yapılarından biri olan sol-yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) dünyadaki büyük doğrultu atımlı fay zonlarından biridir. Bu fay zonu, Karlıova (Bingöl) ve Kahramanmaraş arasında yaklaşık 450 km boyunca farklı fay parçalarından oluşur. Bu önemli fay zonu üzerinde 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice (Elazığ) olan yıkıcı bir deprem (Mw=6.8) meydana gelmiştir. Ana şok sonrasında devam eden sismik aktivite ve radar görüntülerinden elde edilen deformasyon alanlarına göre bu deprem ile Sivrice-Sincik arasında yaklaşık 80 km boyunca uzanan Pütürge segmenti üzerinde deformasyona neden olmuştur.  Bu önemli deprem sonrasında Sivrice-Sincik arasında yer alan fay parçası üzerindeki deprem aktivitesinde artış  izlenmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Doğu Anadolu Fayının bu kesiminde binlerce farklı büyüklükte depremler kaydedilmiştir. Bu depremlerin 34 tanesi Mw4 olarak kaydedilmiştir.

Pütürge civarında 8-9 Temmuz 2020 tarihlerinde aynı büyüklükte (Mw = 4.0) peşpeşe iki depremin  ardından 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen Mw= 5.7 büyüklügündeki deprem  de bu etkinliğin devamı niteliğinde gerçekleşmiş depremlerdir. Temmuz ayında meydana gelen depremler, 14 Haziran 1964 Malatya Depremi (mb 5.5) ile benzer şekilde normal faylanma gösterirken, son deprem Doğu Anadolu Fayına ile uyumlu olarak sol yönlü doğrultu atımlı faylanma göstermektedir. Depremler sığ odak derinliğine (~5 km) sahiptir.

 Yapılan çalışmalar, hem tarihsel (1960 yılı öncesi) hem de aletsel dönemler (1960-günümüz)

boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiğini işaret etmektedir.  Bölgedeki tüm sismolojik aktivite bir arada

değerlendirildiğinde, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güney batısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir. Hem günümüzde hem de yakın gelecekte Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde hasar yapıcı depremlerin olması beklenmektedir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak Spor
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Otomobilin çarptığı küçük kız 'kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız 'kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti
Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Demet Akalın Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Twitter
Şu an buradasınız: 4 Ağustos Malatya Depremi'nin ön inceleme raporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:08:47. #1.15#
title