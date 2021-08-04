4 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31558 sayılı Resmi Gazete
4 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
4 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2019/42695 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/14642 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri