4 Ağustos 2021 Haberleri
4 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir
- Filenin Sultanları'nın Tokyo'daki başarısı Erdoğan'ı harekete geçirdi: Hocayla konuşacağız
- Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
- Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
- Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösteren ABD'den yeni açıklama: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik
- Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
- Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yanan ormanlar imara açılacak mı?' sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki: Biz dimdik ayakta duruyoruz
- Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır
- Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 3 futbolcu verecek
- Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi
- Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz
- Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
- Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti
- Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil
- YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu
- Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
- Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı
- Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi
- Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
- Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında
- Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
- 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
- 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
- Fatih Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
- Çekimler sırasında bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
- Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
- Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
- Ünlü sanatçı Tarkan yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
- Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
- Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
- CHP'li başkanların açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ziyaret ediyor
- Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu
- Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
- Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı