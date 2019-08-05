4 Ağustos 2019 Haberleri
4 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
- Son dakika! YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
- Kan vermek isteyen Barbaros Şansal, saldırıya uğradı!
- İngiliz bloggerın giydiği kıyafet Yunanistan'da krize sebep oldu!
- Cem Yılmaz'dan RTÜK'e alkol ve sigaralı gönderme!
- Hazar Ergüçlü sarı bikinili pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı
- Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Suvarlı beldesinde seçimi Gülfer Ağır kazandı
- ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı!
- Instagram çöktü mü? Instagram'da akış yenilenemedi uyarısı!
- Samsun'un Atakum Belediyesi çalışanına taciz gözaltısı!
- Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu
- Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu test etti
- Çocuklarını korumak için kurşunlara siper oldu
- İmamoğlu: Seneye İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: Fırat'ın doğusuna gireceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz
- Temel Karamollaoğlu, Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına destek verdi
- Pierre van Hooijdonk, Ali Koç'a övgü yağdırdı!
- Küfürlü paylaşım yapan Ferhat Göçer kime tepki gösterdi?
- Esma Esad: Kanseri yendim, bütün yorgunluğum ve acım gitti
- İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu! Gidiş dönüş 500 TL
- Temel atma töreninden bir ilginç görüntü daha! Ekrem İmamoğlu, o anları böyle izlemiş
- Michael Schumacher'in oğlu babasının izinden gidiyor!
- Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
- Müzik dünyasındaki tartışmaya dahil olan ünlü müzisyen Metin Çanak, Funda Arar'ı yere göğe sığdıramadı
- CHP'nin 'usulsüz işe alım' sorusuna TRT'den yanıt: Kamuoyunu ilgilendirmez!
- Trabzonspor'da Aleksander Sörloth'un maliyeti belli oldu
- Ordu Valisi Yavuz uyardı: Lütfen fındık toplama işine ara verelim
- Abdülkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya duygusal veda: Hoşçakal raket
- Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping kontrolünde hamile çıktı!
- Arızalanan motosikletini yaktı: Alevler yükselirken yürüyerek uzaklaştı
- Everton, Moise Kean'i 32 milyon euroya kadrosuna kattı
- Parkta 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sapıklar, tekme tokat dayak yedi!
- 4 yaşındaki çocuk 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak can verdi
- Gökhan Özoğuz Kaz Dağları'ndaki projenin devam etmesine ateş püskürdü: Yazıklar olsun!
- Sosyal medya, Kaz Dağları'nda ağaçlar kesilirken kaçışan ceylanları konuşuyor
- Yusuf'un Lille'e transferini öğrenen minik taraftar, gözyaşlarını tutamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika Genel Haberleri