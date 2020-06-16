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4 AB ülkesinden AstraZeneca'ya aşı için 750 milyon euro

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, Birleşik Krallık merkezli, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro ödeyecek.

4 AB ülkesinden AstraZeneca'ya aşı için 750 milyon euro
16.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:00

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, Birleşik Krallık merkezli, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro ödeyecek.

Birleşik Krallık - İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz Covid-19 aşısı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı. Anlaşmadan İtalya'nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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