4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi

11.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:03

İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ve Çorlu ilçelerinde de hissedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Kaynak: DHA