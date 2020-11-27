4,7 büyüklüğünde deprem - Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar
27.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş