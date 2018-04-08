4,7 Büyüklüğünde Deprem (1)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bolu'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir ihbar olmadığı belirtildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da saat 00.16'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.