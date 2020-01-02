4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı
Haberler » Yaşam » 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı - Haberler

4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 4-6 yaş öğrencilerinin gittiği Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

02.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:46
4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı

'nın Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 4-6 yaş öğrencilerinin gittiği Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.


Kaymakam Arcaklıoğlu, İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaretinde öğrencilerle sohbet edip bir süre vakit geçirdi. Öğrencilerin Kaymakam Arcaklıoğlu ile oyunlar oynaması sohbetleri ve sevgisi görülmeye değerdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Arcaklıoğlu, verilen eğitimin detayları hakkında Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu'dan bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler