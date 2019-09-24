4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

24.09.2019 15:31

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi. Hava ve yer kabuğunda meydana gelen değişimlerin kaydedildiği istasyonda değişimlerin dakika dakika görüntüleri kameralara yansıdı.



İstanbul'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Silivri sarsıntıyı şiddetli şekilde yaşayan ilçelerden olmuştu. Deprem sonrası yapılan incelemeler şiddetin ne denli büyük olduğu grafiklere yansıdı. Silivri Deprem İzleme Merkezinde 'Sismometre' ve havadaki materyallerin değişimini inceleyen cihazlardaki verilerin görüntüleri korkuttu. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin grafiksel verilerinde yoğun ve yüksek frekanslar dikkat çekerken ilerleyen süreçte de benzer grafiklerin oluşabileceği verisine ulaşıldı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin girişimleriyle oluşturulan ve Silivri Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem İzleme İstasyonunda dakika dakika yer hareketlerinin incelendiği ve verilerin ana merkezde toplanılması sonucu raporlaştırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA