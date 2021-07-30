4-6 ile 6-12 Yaş Aralığındaki Çocuklara Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Projesi

4-6 ile 6-12 Yaş Aralığındaki Çocuklara Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi ProjesiMardin Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca camii ve kurs merkezlerinde 4-6 ile 6-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara yönelik Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Projesi kapsamında eğitimler veriyor.

4-6 ile 6-12 Yaş Aralığındaki Çocuklara Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi ProjesiMardin Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca camii ve kurs merkezlerinde 4-6 ile 6-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara yönelik Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Projesi kapsamında eğitimler veriyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde, yaz dönemi boyunca camii ve kurslara devam edecek 4-6 ile 6-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara yönelik Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Kadın ve Aile Daire Başkanlığına bağlı ekipler camii ve kurslarda, 4-6 ve 6-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına yönelik, mahremiyet, sosyal hayat, ahlaki ve etik değerler, temel insani değerler ve erdemler gibi konularda eğitimler vermekte. Bu eğitimlerin çocuklarda kalıcı olması için fiziksel ve zihinsel aktiviteler, psiko-drama, oyun terapisi ve tedavi edici öyküleme tekniklerinden yararlanılmakta. 12 Temmuz Pazartesi başlayan proje kapsamında şuana kadar 9 kurs ve camiye gidilerek 641 çocuğa ulaşıldı.

Kaynak: Habermetre