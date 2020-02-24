4,5 yaşında merak sardı, 6 yaşında usta oldu

24.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:26

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Kuzey İnce, 4.5 yaşında merak sardığı piyanoyu 6 yaşında kusursuz bir şekilde çalmaya başladı. Akademiden Sanat Atölyesi'nde eğitim alan Kuzey'in bu yönde müthiş bir yeteneğe sahip olduğunu belirten öğretmeni Dilfizar Çoban, enstürman kullanan çocukların okul derslerinde de çok başarılı olduğunu söyledi.



Aydın Efeler ilçesinde yaşayan öğretmen bir ailenin çocuğu olan Kuzey İnce'nin bir çocuk filminde piyano çalan çocuk görünce çok etkilendiğini belirten İnce Ailesi, çocuklarının isteği üzerine Akademiden Sanat Atalyesi'nde çocuklarına piyona dersi aldı. Müzik Öğretmeni Dilfizar Çoban ile müzik eğitimine başlayıp piyano çalmaya başlayan Kuzey İnce, kısa sürede piyana ustası haline geldi. Boyundan büyük piyano ile oldukça zor olan eserleri bile çalan minik Kuzey, maharetiyle görenleri şaşırtıyor.



Kuzey'in oldukça ileri bir müzik yeteneği olduğunu belirten Dilfizar Çoban, "Ailesi ile kursa geldiğinde Kuzey çok küçüktü. İlk derste yeteneğini keşfettik. Kısa sürede piyano çalmayı öğrendi. Enstrüman çalan çocuklar okul derslerinde de başarılı oluyor. Kuzey hem okul derslerinde hem de piyanoda oldukça başarılı bir şekilde hayata hazırlanıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA