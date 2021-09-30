4,5 milyar dolarlık armatür sektörü ihracatta 'kolektif' modeline geçiyor - Haberler
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4,5 milyar dolarlık armatür sektörü ihracatta 'kolektif' modeline geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
4,5 milyar dolarlık armatür sektörü ihracatta 'kolektif' modeline geçiyor

Armatür sektörünün çatı kuruluşu Armatür Derneği, sektör sorunlarını masaya yatırmaya devam ediyor.

Armatür sektörünün çatı kuruluşu Armatür Derneği, sektör sorunlarını masaya yatırmaya devam ediyor. Batarya ve musluk üreticileriyle yapılan toplantıda, KDV, tevkifat gibi sorunlar ve GTİP kodlarının bir çatı altında toplanması gibi konular ele alındı.

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "KDV ve tevkifat gibi konular sektörümüzün önünde engel teşkil ediyor. Daha fazla ihracat için hedefimiz Avrupa. GTİP kodlarımızı tek çatı altında toplamak istiyoruz" dedi.

Dünyada sektörün 100 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirten Turhan, "Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya ve Çin gelmektedir. Bizlerin hem ithalat açığı verdiğimiz ancak ihracat potansiyelimizin de çok yüksek olduğu ülkeler bunlar. Alacağımız çok yol ve fethedeceğimiz büyük ihracat pazarları önümüzde bizleri bekliyor. Uluslararası fuarların yapılamadığı ya da çok zor koşullarda gerçekleştiği bu dönemde, 3. sanal ticaret heyetimizi Avrupa'da, İtalya ve İspanya'ya yönelik gerçekleştireceğiz. Derneğimiz, tüm STK'lara ve ilgili bakanlıklara, sektörümüzün sorunlarını ve yapılması gerekenler konusunda çalışmalarını iletmektedir. Özellikle KDV, tevkifat konusunda ciddi çalışmalar yaptık, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza yakın zamanda ilettik" dedi.

Sektörün diğer STK'larda aktif rol almasıyla sorunlarını çözebileceğini belirten Turhan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında sektörümüzün GTİP kodlarını bir çatı altına toplamak ve STK'larda yer alarak sektörümüz adına destek alabilmek, armatür sektör kurullarının oluşturulması ve yönetim kurullarında yer ve görev almak için girişimlerimiz olacak" dedi. - İSTANBUL

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Haber: 4,5 milyar dolarlık armatür sektörü ihracatta 'kolektif' modeline geçiyor - Haberler
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