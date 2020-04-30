4,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.09'da Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Ula ilçesi ile yakın ilçelerde hissedildiğini belirterek, "Kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Öte yandan, deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir hırdavatçı dükkanında çalışan ve alışveriş yapan vatandaşların, depremin yaşanmasıyla dışarıya kaçmaları ve iş yerindeki malzemelerin raflardan düşmesi yer alıyor. Bir yerel gazete çalışanının da kısa süreli yaşadığı panik güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA