4-10 Kasım haftalık burç yorumları

04.11.2019 08:31

KOÇ : İş hayatınızda ani olaylar gelişebilir. Grip veya boğazla ilgili sağlık sorunu ihtimaline dikkat. Arkadaş çevrenizden kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Bir anlaşma sayesinde gelecek ek gelirle, maddi anlamda rahatlayabilirsiniz. Evlilik veya ortaklık bağlarınız yakın çevre desteğiylegüçlenebilir.

BOĞA : Ani olaylara oldukça açık bir hafta. Eşiniz veya ortağınızdan kaynaklı ek masraf çıkabilir. Böbrek, kas, kemik ve üreme organlarıyla ilgili sağlık sorunlarına dikkat. Kariyer konularında manevi olarak tatmin mümkün. Yeni anlaşmalar yaparak, maddi konularda da rahatlayabilirsiniz.

İKİZLER : Günlük hayatta umulmadık gelişmeler olabilir. Sağlık sorunları nedeniyle beklenmedik masraf çıkabilir. Eşinizden kaynaklı gelirlerde artış olabilir. Ortak iş yapanların da bereketi artabilir. Azimle çalışanlar için istedikleri konuma gelme şansı var. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilere dikkat.

YENGEÇ : Aşk, çocuk, hobiler öne çıkabilir. Çok çalışma nedeniyle eşle sorun yaşama riskine dikkat. Arkadaş çevrenizde ani gelişmeler yaşanılabilir. Dekorasyon, sahne, moda gibi yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar için, hayallerindeki başarıyı ve konumu elde etme şansı yüksek.

ASLAN : Duygu-mantık dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Aile, ev, emlak işleri ön planda olabilir. Özellikle aile büyükleri ile sorun yaşama riskine dikkat. Kadınlar tarafından, dış görünüşünüzle ilgili eleştirilebilirsiniz. Parasal ve aşk konularında, canınızı sıkan sorunları aşarak rahatlayabilirsiniz.

BAŞAK : Eviniz ve aileniz için ekstra ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla alacak-verecek sorunları yaşayabilirsiniz. İş hayatında olanlar, kadınlar sayesinde maddi şanslar yakalayıp rahatlayabilirler. Aile büyükleri ile maddi konularla ilgilibazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ : Maddi konular ön planda olabilir. Güzel anlaşmalar yaparak gelirinizi artırabilirsiniz. Ancak; gelen paranın bir kısmı aniden çıkan bir masrafla gidebilir. Hafta sonuna doğru kendinize odaklanabilirsiniz. Hatta hafta sonunu evde yalnız başınıza geçirmek isteyebilir, içe dönebilirsiniz.

AKREP : Kendinize yoğunlaşabilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Kız kardeş veya yakın kadın arkadaşlarınızla anlaşmak zor olabilir. Bu hafta duygularınızla değil, aklınızla hareket etmeniz yararınıza olabilir. Aileden alacağınız destekle ödemelerinizi yapabilirsiniz.

YAY : Sosyal çevrelerde bulunacağınız bir hafta. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteğiyle, bir süredir devam eden maddi sorunlara bir çözüm bulabilirsiniz. His ve duyguyla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Akılcı ve mantıklı davranırsanız daha başarılı olabilirsiniz. Maddi bereketiniz artabilir.

OĞLAK : Fazla çalışmanız nedeniyle evde kriz çıkabilir. Ailenizi ihmal etmeyin. Geçmişteki emeklerinizin ve yaptığınız iyiliklerin karşılığını, en güzel şekliyle alabileceğiniz zamanlar. Hafta sonuna doğru eğitim, hukuk gibi konular öne çıkabilir. Yurt dışına veya uzak gezilere gitmek isteyebilirsiniz.

KOVA : Geçmişte unutarak yapmadığınız bazı ödemeler ortaya çıkabilir. Yurt dışı, hukuk veya eğitim sektörlerinde çalışanlar için, hayallerindeki başarıya ulaşma fırsatı yüksek. Hafta sonuna doğru sorumluluk aldığınız konularda da emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. İletişimde yanılmaya dikkat.

BALIK : Ödemeler, miras, kredi, ameliyat gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki büyüklerinizle anlaşmak çok zor olabilir. Eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantılı işler yapanlar; güzel anlaşmalar yaparak, istedikleri imkanları elde edebilirler. Kariyerden gelen bereketiniz artabilir.

Not: Yükselen ve Ay burcunuzu da okuyun. Unutmayın, Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Sevgiyle kalın.