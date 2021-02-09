3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir'de kampa girdi
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3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir'de kampa girdi

09.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:36
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir'de kampa girdi

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi.

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Spor Salonu'nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde bir araya gelen ay-yıldızlıların çalışmaları, yarın sona erecek.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar (Ege Sportif), Anıl Atamış (High Touch HT), Mert Başdan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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