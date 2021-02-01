3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, 8 Şubat'ta İzmir'de kampa girecek
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3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, 8 Şubat'ta İzmir'de kampa girecek

01.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:50
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, 8 Şubat'ta İzmir'de kampa girecek

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, 8 Şubat Pazartesi günü kampa girecek.

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, 8 Şubat Pazartesi günü kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İzmir'de bir araya gelecek. Milliler, hazırlıklarını Halkapınar Spor Salonu'nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 10 Şubat Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar (Ege Sportif), Anıl Atamış (High Touch HT), Mert Başdan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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