3x3 Büyük Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Mart'ta İzmir'de kampa girecek
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3x3 Büyük Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Mart'ta İzmir'de kampa girecek

24.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:50
3x3 Büyük Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Mart'ta İzmir'de kampa girecek

Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne hazırlanan 3x3 Büyük Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Mart Pazartesi günü İzmir'de çalışmalara başlayacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne hazırlanan 3x3 Büyük Erkek Milli Basketbol Takımı, 29 Mart Pazartesi günü İzmir'de çalışmalara başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Halkapınar Spor Salonu'nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 31 Mart Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Milli takımın aday kadrosunda, Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar, Mert Başdan, Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan ve Barış Bayar yer alıyor.

Elemeler Avusturya'da

FIBA ??3x3 Olimpiyat Eleme Turnuvası, 26-30 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek.

A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Moğolistan, Çekya, Brezilya ve Polonya ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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