3x3 basketbolda kadın ve erkek milli takımları, 8 Mayıs'ta İzmir'de kampa girecek
FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'ne hazırlanan kadın ve erkek basketbol milli takımları, 8 Mayıs Cumartesi günü kampa girecek.
FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'ne hazırlanan kadın ve erkek basketbol milli takımları, 8 Mayıs Cumartesi günü kampa girecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımların hazırlıklarını İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda başantrenör Tolga Tekinalp yönetiminde 11 Mayıs Salı gününe kadar sürdüreceği belirtildi.
Kadın ve erkek milli takımlarının aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kadın milli takımı: İrem Tulgar, Sehernaz Çidal, Ferda Yıldız, Yağmur Bul, Betül Pehlivan, Halime Vural, Ceren Gökdemir, Eylül Minez, Beril Arık
Erkek milli takımı: Burak Eşlik, Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar, Abdullah Cem Koçal, Anıl Atamış, Mert Başdan, Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan