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3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '3x3 Sokaklar Bizim Basketbol' Projesi kapsamında Develi ilçesinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '3x3 Sokaklar Bizim Basketbol' Projesi kapsamında Develi ilçesinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Develi Spor Salonunda 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Turnuvada mücadele eden sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Pandemi sonrası Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan projelerimizi tekrardan başlatıyoruz 3'ten 93'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi

3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi

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