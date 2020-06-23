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"3x3 basketbol olimpiyat elemeleri Avusturya'da düzenlenecek" başlıklı haberimizin 3. paragrafında...

Türkiye Erkek Milli 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası, gelecek yıl Avusturya'da düzenlenecek.

23.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:00

Türkiye Erkek Milli 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası, gelecek yıl Avusturya'da düzenlenecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 2021'e ertelenen Tokyo 2020'de ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemeleri, 26-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde yapılacak.

Eleme turnuvasına katılacak 20 takım arasında bulunan Türkiye Erkek Milli 3x3 Basketbol Takımı, Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile A Grubu'nda yer alıyor.

Erkeklerde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra FIBA 3x3 dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki Sırbistan, Rusya ve Çin, olimpiyatlara doğrudan katılım hakkı elde etmişti.

Daha önce Hindistan'ın Bengaluru kentinde 18-22 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan elemeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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