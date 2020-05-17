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3M Türkiye'den Kovid-19 ile mücadeleye 425 bin liralık destek

Kovid-19 virüsünün görülmeye başladığı ilk günden itibaren koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimiyle salgına cevap verebilmek çalışan 3M, Sağlık Bakanlığına 425 bin lira değerinde medikal ekipman bağışında bulundu.

3M Türkiye'den Kovid-19 ile mücadeleye 425 bin liralık destek
17.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:52

Kovid-19 virüsünün görülmeye başladığı ilk günden itibaren koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimiyle salgına cevap verebilmek çalışan 3M, Sağlık Bakanlığına 425 bin lira değerinde medikal ekipman bağışında bulundu.

3M'den yapılan açıklamaya göre, firma Post-it not kağıtları, Nexcare yara bantları, Scotch-Brite temizlik malzemeleri gibi tüketiciye yönelik ürünlerin yanı sıra elektronikten enerjiye, otomotivden madenciliğe, tasarım-inşaattan güvenlik ve sağlığa kadar birçok sektöre yönelik ürünleriyle hizmet veriyor.

Hasta izleme, sterilizasyon, deri ve yara bakımı, koruma, cerrahi çözümler gibi pek çok alanda sağlık sektörünün de önemli oyuncularından biri olan 3M, Kovid-19 virüsünün ortaya çıkışından itibaren, salgına cevap verebilmek adına solunum koruma malzemelerinin üretimini tüm dünyada artırdı. En fazla ihtiyaç duyulan yerlerde malzemelerin temin edilmesine yardımcı olmak için dünya çapında hükümetler, sağlık görevlileri, müşteriler ve distribütörlerle birlikte çalışan 3M, Türkiye'de de değerli bir adım attı.

3M Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle desteğini sürdürerek Sağlık Bakanlığına 425 bin liralık medikal ekipman bağışında bulundu. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, enfeksiyon önleyici özelliği de bulunan ekipmanlar arasında, hastaların merkezi vücut sıcaklığının cilt üzerinden elde edilmesini sağlayan sıcaklık takip sistemi sensörü, antiseptik mendiller, dezenfektan port koruyucu kapaklar, şeffaf film örtüler ve kateter koruyucu örtüler gibi tıbbi malzemeler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 3M Türkiye Ülke Lideri Mert Büyükyazgan,"Salgınının Çin'de görülmesiyle birlikte sağlık sektöründeki kritik ürünlerin temin edilmesine katkıda bulunmak için, dünya çapında üretim kapasitelerimizi artırmaya başladık. Sürekli değişim ve yayılım gösteren bu virüsle mücadelede önceliğimiz ürünlerimizi sağlık çalışanlarına ulaştırmak olduğu için var olan tüm envanterimizi sağlık alanına kanalize ettik." ifadelerini kullandı.

Bu süreçteki desteklerini bilimle göstermeye çalıştıklarını belirten Büyükyazgan, "Bu amaçla Sağlık Bakanlığımıza 425 bin lira değerinde medikal malzeme bağışında bulunduk. Tesislerimizde özveriyle üretime devam eden 3M Türkiye çalışanlarımıza da ne kadar teşekkür etsek az. Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak oldu, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. İnanıyorum ki kenetlenerek hep birlikte bugünlerin üstesinden geleceğiz ve sağlıklı günlerde yine bir arada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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