3M dünya genelinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaracak
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3M dünya genelinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaracak

03.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:45
3M dünya genelinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli 3M, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

ABD merkezli 3M, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel ekonominin de değişim gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, 3M'nin işletme modelini geliştireceği, maliyet yapısını iyileştireceği ve inovasyonu hızlandıracağı kaydedildi.

Şirketin sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için küresel trendlere odaklanacağı belirtilen açıklamada, operasyonların ve pazarlama yeteneklerinin daha da geliştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, küresel ölçekte 2 bin 900 çalışanın işinin yeniden yapılanmadan etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.

3M Üst Yöneticisi Mike Roman, konuya ilişkin açıklamasında, Kovid-19 salgınının değişim hızını ve dünya çapında pazarları altüst ederek şirketlerin daha hızlı uyum sağlama ihtiyacını artırdığını belirtti.

Yeni çalışma modelinde önemli fırsatlar gördüklerini vurgulayan Roman, operasyonlarını düzene koymak için daha fazla eylemde bulunduklarını ve şirketi daha fazla büyüme ile üretkenlik sağlayacak şekilde konumlandırdıklarını aktardı.

Yeniden yapılanma kapsamında şirketin çevrim içi faaliyetlerine daha fazla odaklanmayı hedeflediği belirtilirken, dijitalleşme karşısında şirketin etkinliğini artırmak ve pazarlamayı güçlendirmek için analitik ile veri kullanımına başlayacağı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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