3Ds Max Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı

Faaliyete BaşvuruÖğretmenlerimiz; mebbis. meb. gov. tr adresinden kişisel şifre ile giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru ->menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet kodu ile sorgulama yaparak istedikleri...