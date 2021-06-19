3Ds Max Eğitimi Kursu Öğretmenlerimizin Başvurusuna Açıldı
Faaliyete BaşvuruÖğretmenlerimiz; mebbis. meb. gov. tr adresinden kişisel şifre ile giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru ->menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet kodu ile sorgulama yaparak istedikleri...
Faaliyete Başvuru
Öğretmenlerimiz; mebbis. meb. gov. tr adresinden kişisel şifre ile giriş yaparak->hizmetiçi eğitim modülü-> kursiyer işlemleri -> faaliyet başvuru ->menülerinden gelen sorgu ekranından uzaktan eğitimleri listeleyerek ve faaliyet kodu ile sorgulama yaparak istedikleri eğitimlere başvuru yapabilirler.
Kaynak: Habermetre