3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı
Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.
Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.
Kaynak: Dunya.com
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