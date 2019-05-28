3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı

Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.

3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı

Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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