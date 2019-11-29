3D yazıcılarla üretilen mercan resifleri okyanusa can veriyor

29.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:47

Endüstriyel tasarımcı Prof. Ezri Tarazi, doğa merkezli tasarım projeleriyle ilgili bilgi verdi. Küresel ısınma nedeniyle yok olan mercan resiflerindeki canlı yaşamını üç boyutlu yazıcılarla üretilen resif modelleri ile devam ettirmeyi amaçladıklarını ifade eden Prof. Tarazi, bilim ve tasarımı bir araya getirmenin önemini vurguladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Technion (İsrail Teknoloji Enstitüsü) Profesörü, t-Hub Başkanı ve aynı zamanda inovasyon ve girişimcilik merkezi Design-Tech Lab'in Başkanı Ezri Tarazi'yi ağırladı. Prof. Tarazi, doğa merkezli tasarım süreçleri ve projeleri üzerine önemli bilgiler verdi. İklim krizi nedeniyle yok olan mercan resifleriyle ilgili geliştirdiği projeyi paylaşan Prof. Tarazi, bilim ve tasarımı nasıl bir araya getirdiğini anlattı.

"TASARIM ÇÖZÜM ÜRETME SÜRECİDİR"

Prof. Tarazi denizlerin sığ kısımlarında biriken mercan kalıntılarıyla oluşan ve okyanustaki karbon döngüsünü sağlayan mercan resiflerinin yok olduğuna vurgu yaptı. Tasarımın çözüm üretme süreci olduğuna dikkat çeken Prof. Tarazi şu ifadeleri kullandı:

"Tasarımın sınırları olmaz, bilim, tasarım, doğa, sanat gibi birçok alanın sınırlarını zorlamalıyız. Bu motivasyonla gözümü okyanuslara çevirdim. Fark ettim ki resifler büyük okyanus dalgalarına ve gel-gitlere karşı doğal bir set oluşturmakla birlikte, okyanusun akciğeri olarak da görev yapıyor. Ne yazık ki yok olma sürecindeler. Biz tasarım ile bilimi birleştirerek önce resifleri bilgisayar ile taradık. Sonrasında ise bitkisel yağlar, mısır nişastası vb. biyokütle kaynaklardan üretilen biyoplastikleri kullanarak 3D yazıcılarla ölen resiflerin yerine yenilerini ürettik."

Okyanus ortamına uyum sağlayan resiflerin mikroorganizmaların yanı sıra balıklara da ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Prof. Tarazi, "Balıklar ölü resifler yerine 3D yazıcılar tarafından üretilen resifleri tercih etti. Bununla da kalmayarak buraya yumurtalarını bırakmaya başladılar" dedi.

TASARIM SÜRECİ ELE ALINDI

Prof. Tarazi'nin sunumunun ardından "Çevre Sorunlarıyla Mücadelede Disiplinlerarası/Disiplin Perspektifleri" başlığıyla bir panel düzenlendi. BİLGİ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Er'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, BİLGİ Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuğrul Yazar, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Akipek ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Kendir Beraha, tasarımcıların çevresel zorluklar karşısında üstlenmeleri gereken rolleri ve aynı zamanda eğitimcilerin ve eğitim kurumlarının bu konuyu ele alma yollarını tartıştı.

Kaynak: DHA