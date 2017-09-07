3d Yazıcıların Kaderini Değiştiren Cihaz

Evde kullanılabilen 3D yazıcıların piyasası geçtiğimiz yıllarda MakerBot gibi tüketiciye yönelik markalar sayesinde muazzam bir hız kazanmıştı. Ancak hem teknoloji heveslileri hem de profesyoneller sadece bir yada iki renk kullanma zorunluluğu ile sınırlı kalıyordu.



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Neyse ki XYZ Printing'in en son cihazı "the da Vinci Color" ile beraber bu durum değişebilir. Cihaz, ilk tam renkli masaüstü 3D yazıcı olarak dikkat çekiyor. Bu yeni cihaz, tam renkli hissini vermek için naylon tozu veya birden fazla ipliğe ihtiyaç duyan daha önceki çözümlerden farklılık gösteriyor.



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The da Vinci Color inkjet teknolojisini kullanarak doğrudan baskı sırasında renkleri ipliklere enjekte ediyor ve bu süreç neredeyse sınırsız renk seçeneği oluşturuyor.



XYZ Printing ayrıca iplik makaralarını 35 dolara ve boyanmaları için gereken mürekkebi 65 dolara satıyor. Bu sayede baskı maliyetleri de önemli oranda düşmüş oluyor.



XYZ Printing'in da Vinci Color yazıcısı 3000 dolara satışa sunulacak ve bu fiyat da yazıcının göreceli olarak ucuz bir ürün olması anlamına geliyor...





















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