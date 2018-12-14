3d Yazıcılar Perdeleri Evde Dokuyacak"

İSTANBUL (AA) – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde heyecan verici gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "3D teknolojilerinde örme dönemi başladı. Kompozit yapıları 3D yazıcılardan çıkarmaya başladı. Bir süre sonra bütün perde firmalarımız eminim ki fabrikadan ipliği alıp, müşterinin yerine gidip; onun istediği renkte, istediği desende, istediği malzemeyle perdelerini evde dokuyabilecek." dedi.

Ultav, 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde bu yıl "Küresel Krizden Çıkışın Yol Haritasını Belirlemek" ana temasıyla düzenlenen panelde Türk sanayisinin Endüstri 4.0 kavramını daha çok içselleştirmesi ve üretim süreçlerini buna göre güncellemesi gerektiğini söyledi.

Akıllandırma, sürtünmesiz tedarik zincirleri ve sürdürülebilirlik konusunun Endüstri 4.0'ın üçlü sac ayakları olduğuna dikkati çeken Ultav, şirket yöneticilerinin ve sermayedarların bu alanları önemsemesi gerektiğine değindi.

- "İstediğiniz formatta 3D yazıcıyı Türkiye'de bulmanız mümkün"

Airbnb ve Uber gibi paylaşım ekonomisi temelli girişimlerin henüz yolun başında oldukları için taksiciler ve belediyeler gibi yerel unsurlarla kavgalı durumda göründüğünü ifade eden Ultav, "Paylaşım ekonomisi Windows sürümlerinden ifade edersek henüz 1.0 seviyesinde, çok basit halinde. Paylaşım ekonomisinin hayatlarımıza daha fazla girdiğini zaman içinde göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ultav, üretim süreçlerinde 3D teknolojilerinin içselleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, gelecekte bu alanın heyecan verici şekilde gelişeceğini söyledi.

Ultav şöyle konuştu:

"3D teknolojilerinde örme dönemi başladı. Kompozit yapıları 3D yazıcılardan çıkarmaya başladı. Bir süre sonra bütün perde firmalarımız eminim ki fabrikadan ipliği alıp, müşterinin yerine gidip; onun istediği renkte, istediği desende, istediği malzemeyle perdelerini evde dokuyabilecek.

Bir buzdolabı büyük bir ihtimalle sizin bize evde işaret edeceğiniz köşede, işaret edeceğiniz yapıda, büyük bir ihtimalle standart tek kapısı olan bir buzdolabına dönüşecek. İçerisinde bir tek kompresörü olacak."

3D Yazıcılar konusunda önemli girişimlerin bulunduğunu aktaran Ultav, "Şu anda isterseniz başlangıç düzeyi, isterseniz de çok daha gelişmiş olmak üzere istediğiniz formatta 3D yazıcıyı Türkiye'de bulmanız mümkün." dedi.

-"Girişim şirketlerini destekleyici bir yapı kurmak gerekli"

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ise Vestel'in elektronik alanında uzun yıllardır ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, ihracatı artırmak için inovasyona odaklandıklarını söyledi.

Vestel Ventures'ın aslında Zorlu Holding şirketlerindeki katma değeri artırmak için kurulduğunu anlatan Salt, Vestel Ventures'ın holding şirketlerine önemli değerler kattığına işaret etti.

- "Çok fazla Türk şirketi aktif ve başarılı"

Salt, "Tüm şirketlere önerim inovasyona, girişimciliğe para ayırmaları. Bunu Sanayi 4.0'a bağlayacak olursam burada, çok fazla Türk şirketi aktif ve başarılı. Çok fazla girişim şirketi var. Bu nesnelerin internetine (IoT) kadar dayanan bir yolculuk. Türkiye'nin de bu konuda özel bir rolü var." ifadelerini kullandı.

2. İstanbul Ekonomi Zirvesi, yapılan konuşmalar ve düzenlenen panellerle gün boyunca sürecek.