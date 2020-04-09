3D yazıcılar ile siperlik maske üretiliyor
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3D yazıcılar ile siperlik maske üretiliyor

3D yazıcılar ile siperlik maske üretiliyorMERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek olabilmek için siperlik maske üretimine başladı.

09.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:55
3D yazıcılar ile siperlik maske üretiliyor

3D yazıcılar ile siperlik maske üretiliyor

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek olabilmek için siperlik maske üretimine başladı. 5 adet 3D yazıcı ile günlük ortalama 30 siperlik maske üretimi gerçekleştirmeyi planlayan Büyükşehir, ihtiyaç durumuna göre sayıda artış yapabilecek.

Siperlik maske üretimi yapılan 3D yazıcılar, gıda sektöründe çalışan ve dünya çapında üretim yapan, yöneticileri de Mersinli olan bir firma tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandı. Siperlik maske üretiminde kullanılan 3D yazıcıların kurulumu ise bilgisayar mühendisliği okuyan gönüllübir öğrenci tarafından yapıldı ve üretim başladı. Koronavirüs tehdidi devam ettiği sürece Büyükşehir Belediyesi, siperlik maske üretimini sürdürecek. 3D yazıcılar ile virüs salgını sona erdikten sonra engelliler ve yatağa bağımlı hastaların hayatlarını kolaylaştıracak üretimler yapılacak.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir atölyemizi 3D siperlik maske yapımı için hemen organize ettik ve burada 3D yazıcılarımız ile birlikte siperlik maske yapımını başlattık. Özellikle koronavirüs ile mücadele kapsamında en büyük katkıyı sağlayan sağlık çalışanlarımıza bir katkı amacıyla yaptık" dedi. Dr. Atila, piyasanın altında bir maliyet ile siperlik maske üretimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde de yine sağlık çalışanları için Video Laringoskop üretimini başlatacaklarını belirtti. Dr. Atila, "Biz, böylece maliyetimizi çok düşürdük. Bir siperlik maske,bize yaklaşık 4 TL gibi bir fiyata geliyor. Piyasada bunun çok üzerinde maliyetlerle satışları var. Biz, sağlık çalışanlarımıza tamamen ücretsiz olarak dağıtımını yapıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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