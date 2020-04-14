3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' ürettip Jandarma ve Polise verdiler
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Jandarma, Polis, Emet, Yaşam

3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri tarafından, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı Jandarma ve Polis personeline sperlik üretimi gerçekleştirdi.

14.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:34
3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri tarafından, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı Jandarma ve Polis personeline sperlik üretimi gerçekleştirdi.

Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan öncülüğünde, iki idareci ile birlikte 3D yazıcılarda üretilen siperlikler Polis ve Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan, yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte, özellikle vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız hizmet eden Jandarma ve Polis personelimize sağlık personellerimize okul olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sperlik üretmeye karar verdik. Daha önce ilçe hastane personelimize verdiğimiz gibi Emet Emniyet Müdürlüğü personelimize 22 adet, Jandarma Komutanlığı personelimize 18 adet teslim ettik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizler arkadaşlarımla birlikte bu zor dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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