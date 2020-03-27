3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar
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Devlet Hastanesi, Balıkesir, Bandırma, Sağlık

3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar

3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan EnerjiSA Fen Lisesi ve Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi ortaklaşa 3D yazıcılarda sağlık çalışanları için siper üretimine başladı.

27.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:30
3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar

3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan EnerjiSA Fen Lisesi ve Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi ortaklaşa 3D yazıcılarda sağlık çalışanları için siper üretimine başladı.

Bandırma'da bulunan EnerjiSA Fen Lisesi ve Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi, kentte bulunan 4 adet üç boyutlu yazıcıdan yararlanarak, sağlık çalışanları için siper üretimine başladı. Bandırma Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ile görüşerek istedikleri özelliklerde siper üretimine başladıklarını ifade eden Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz, günde 15 haftada 100 siper üretimi gerçekleştirme kapasiteleri olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktorlarımızın Kovid-19 ile olan mücadelelerinde onlara destek olabilecek bir yüz siperli maske ihtiyaçları olduğunu öğrendik ve bu konuda çalışmaya başladık. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın katkılarıyla şehrimizde bulunan 4 adet üç boyutlu yazıcıyı Bilim Sanat Merkezimizin organizasyonu ile kullanmaya başladık. Günlük 15 adet, haftalık 100 adet üretim kapasitemiz olup, doktorlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Doktorlarımızla konuyu görüştük. Yüz siperlerinde istedikleri şeyleri bizlere söylediler. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz ve istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra üretimimize hız vererek istedikleri sayıda üretimi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Daha çok makinemiz olursa daha çok üretim yapabiliriz"

Bandırma'da bulunan EnerjiSA Fen Lisesi Müdürü Ali İhsan Tekin ise yaptığı açıklamada, "Elimizde olan 3D yazıcı ve materyallerimizi BİLSEM'e bu üretim doğrultusunda teslim ettik. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Keşke elimizde daha fazla sayıda makinemiz olsa da daha çok üretim yapabilsek. Buradan büyük firmalarımıza sesleniyorum. Bu makine bize hediye edildi. Umarız daha çok makineyle daha çok siper üretimi gerçekleştirebiliriz" dedi.

3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar

Kaynak: İHA

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3D teknolojisi ile sağlık çalışanlarına siperli başlık üretiyorlar

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