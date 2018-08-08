3d Merkezine Ziyaretler Sürüyor

İzmit Belediyesi'nin Körfez Mahallesi'ndeki 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne ziyaretler devam ediyor.

Şimdiye kadar yurdun çeşitli yerlerinden binlerce kişinin ziyaret ettiği 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ni Yalova'da bulunan Hayriye Hanım Cami Kur'an Kursu'ndan 18 öğrenci ile Nebi Güdük Kültür Merkezi'ndeki Ensar Vakfı Yaz Okulu Öğrencileri de ziyaret etti. Görevlilerce merkez hakkında bilgi verilen ziyaretçiler, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne hayran kaldıklarını söylediler. Yetkililer, merkezi ziyaret etmek isteyenlerin 335 20 10 numaralı telefondan randevu almaları gerektiğini söylediler. - KOCAELİ