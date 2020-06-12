3D Biyonik Gözler Gerçeğinden Daha İyi Görüyor
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3D Biyonik Gözler Gerçeğinden Daha İyi Görüyor

Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden birisi olarak kabul edilen 3D biyonik gözler sürekli geliştiriliyor.

3D Biyonik Gözler Gerçeğinden Daha İyi Görüyor
12.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:53

Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden birisi olarak kabul edilen 3D biyonik gözler sürekli geliştiriliyor. Bundan kısa bir süre önce vücudun çeşitli uzunları biyonik olarak yeniden üretilmeye başlanmıştı. Bilim insanları bu sefer göz organları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Son 20 yılda Genetik, biyofabrikasyon, biyofizik ve teknoloji gibi alanlar o kadar hızlı mesafe kaydetti ki hızına yetişmek imkansız hale geldi. Özellikle de biyoloji ve robot teknolojisi, ağızları açık bırakacak projelere imza attı. Biyonik karaciğer veya vücudun diğer organlarının biyonik formata çevrilmesi, oldukça kolaylaşmaya başladı. Ne yazık ki gözler o kadar da kolay biyonik formata çevrilebilecek türden değildi.

3D biyonik gözler geliştirilme aşamasında

Araştırmacıların tersine mühendislik yoluyla biyonik uzuvlar oluşturması, diğer organlara göre biraz daha zor. Bionic Vision Australia ve Second Sight şimdilik konu ile ilgili önemli bir gelişme kaydetmeyi başardı. Görme yetisinin yeniden kazanılmasını kısmen de olsa sağlayan bu teknik henüz geliştirme aşamasında.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen ve Elektrokimyasal Göz (EC-Eye) olarak adlandırılan yeni sistem sayesinde, 3D yapay gözlere geçiş yapıldı ve standart 2 boyutlu kamera sistemi geride bırakıldı. Normal şartlarda geliştirilen biyonik gözlerde standart kamera kullanılıyordu.

Şimdilik 3D yapay gözler geliştirilme aşamasında. Sensörlerin daha yoğun hale gelmesi ile birlikte, insan gözünü rahatlıkla aşan biyonik gözler yapılabilir. Sizce 3D teknolojisi ile geliştirilen bu tür biyonik gözler özellikle de görme engelli insanlara büyük katkıda bulunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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