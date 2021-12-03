3ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

3 Aralık Dünya Engelliler boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı" yapıldı. Toplantıda 750 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplantıya katılanlarla olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek ülkedeki ve dünyadaki tüm engellilere selam ve saygılarını iletti. "Engelli öğretmenlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz" Dünya Engelliler Günü'nde aynı zamanda 750 engelli öğretmenin de atamasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: "Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin 777. " Erdoğan, engelli öğretmenlerin zorluğu kadar kutsal olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Nitekim önceki gün külliyemizde yaptığımız 20. Milli Eğitim Şürası açılış programında öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun bir şekilde özgün bir bakış açısıyla hazırlanan çalışmanın eğitim camiamızda şimdiden büyük bir hüsnü kabul ve sevinçle karşılandığını görüyoruz. Erdoğan, mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahip, aynı şekilde 1400 yılı aşan bir medeniyet müktesebatının mirasçıları olduklarını aktardı. Engellilere yönelik son 19 yılda hayata geçirdikleri politikalarla da bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Medeniyetimizin alametifarikalarından olan kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle mezcederek yeniden yorumladık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini siyaset ve devlet tasavvurumuzun merkezine yerleştirdik. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi altında toplumumuzun en dezavantajlı kesimlerden başlayarak 84 milyonun tamamını almaya çalıştık. Sosyal adaleti güçlendirme idealimize, yardım ve ihsan yerine, hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. Bu süreçte engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını teşvik ettik. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok başlıkta engellilerimizin geçmişten gelen sorularını çözdük. "

Engelli bireylere yönelik yeni nesil istihdam modelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin orta ve yükseköğretim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz biçimde yararlanabilmeleri için gereken düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayalini kurdukları mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bir adım daha ileriye giderek, engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Aynı zamanda kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz. " "Engelli çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesi için tüm imkanlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuşmasına, vefat eden eski bakanlardan Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Öğretmenliğin tüm kadim medeniyetlerde en saygın meslekler arasında yer aldığını, tarih boyunca ilim erbaplarının hep el üstünde tutulduğunu belirten Özer, öğretmenlerine saygıda kusur etmeyen medeniyetlerin hep yükseldiğini dile getirdi. Özer, öğretmenlerin itibarlarının ve mesleki gelişimlerinin artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok büyük katkı sunacağına inandığını aktaran Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eğitimle ilgili tüm süreçlerde olduğu gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da destek verdiği için teşekkür etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, 20. Milli Eğitim Şurası'nın da ana gündemi olduğuna değinen Özer, "Kanunla birlikte öğretmenler arasında ayrım yapılmaksızın, öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında yapılması öngörülen iyileşmeler büyük bir memnuniyetle karşılandı. " değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam alanlarındaki çalışmalarda engelli vatandaşlara büyük önem verildiğine dikkati çekti. Engellilerin toplumsal yaşama uyumlarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini daha da artırmanın Milli Eğitim Bakanlığının da en öncelikli alanlarından birisini oluşturduğunu belirten Özer, şöyle devam etti: "Bu dönemdeki en önemli öncelikli alanımızı eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaktadır. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği sadece engelli öğretmenlerimizin istihdama katılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda engelli tüm öğrencilerimizin de eğitim hakkının yerine getirilmesi anlamında çok büyük kıymete sahiptir. Engelli çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. " Milli Eğitim Bakanı Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nın ana teması olan "Eğitimde fırsat eşitliği" ilkesini yalnızca öğrenciler için değil, eğitimin asli unsuru olan öğretmenler için de hayata geçirme konusunda gayret gösterdiklerini ifade ederek, bugün gerçekleşen 750 engelli öğretmen atamasının bunun bir sonucu olduğunu söyledi. Ataması yapılan öğretmenlere "Hoş geldiniz" diyerek başarı dileyen Özer, yakın zamanda 500 engelli memuru da Milli Eğitim Bakanlığına dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Yanık'tan "erişilebilirlik" vurgusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, engelli vatandaşların sosyal hayata katılma noktasında en büyük sıkıntılarının başında hayatın her alanının herkes için erişilebilir olmamasının geldiğini belirterek, "Ortopedik engelli, görme engelli ya da işitme engelli vatandaşlarımıza kendi başına hareket imkanı sağlayacak en önemli ihtiyaçların başında o gün de erişilebilirlik geliyordu, bugün de erişilebilirlik geliyor. Dolayısıyla erişilebilirliği en önemli gündem maddelerimizden birisi olarak belirledik. " dedi. Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşlarla ilgili yaptıklarını ve hedefledikleri standartları konuşarak farkındalık oluşturmaya katkı sağladığını ifade eden Yanık, insanların hayatta bazen iyilik ve güzelliklerle bazen ise zorluk ve sıkıntılarla karşılaşabileceğini, böyle durumlarda hem kişilerin bireysel hem de devletlerin sistemsel olarak üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. Bu doğrultuda sosyal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışta gördüklerini anlatan Yanık, bu minvalde hiçbir ayrımcılığa göz yummadıklarını, çalışmalarında her türlü hak ve sorumluluğun adil paylaşımını ve fırsat eşitliğini öncelediklerini belirtti. "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilen 2020'de birçok erişilebilirlik projesini hayata geçirdiklerine işaret eden Yanık, "Kamu, özel sektör, sivil toplum, toplumun tüm kesimlerini içeren, birçok başlıkta birlikte çalışmayı teşvik eden organizasyonlar gerçekleştirdik. Kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçlarının ve sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Düzenli denetimlerle belediyelerin ve kurumların erişilebilirlik konusunda hassasiyet göstermeleri için aralıksız çalışıyoruz. 'Yüzde yüz erişilebilirlik' hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşümü ve engelsiz iletişime yönelik çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Erişilebilirlik gündemimizi asla kaybetmedik. " ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından salondaki katılımcılardan aldığı birer rakamla kura numarası oluşturarak butona bastı. Erdoğan'ın kurayı başlatmasıyla 750 engelli öğretmenin ataması gerçekleşti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti. Törende Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu Müdürü görme engelli Murat Yıldız, görme engelli öğretmenler adına konuştu.

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