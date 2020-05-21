399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşti
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399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştirildiğini duyurdu.

399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşti
21.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:48

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Bakan Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını belirtti.

'BÜYÜK BİR AİLEYİZ'Atamaların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz."

Atama sonuçlarına bugün saat 17: 00 itibarıyla, https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama' adresinden ulaşılabilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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