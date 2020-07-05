396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
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396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı Alkollü sürücü önce iki araca ardından baba ve kızına çarptı Karabük'te 396 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobil önce park halindeki iki araca ardından yolun kenarında yürüyen baba ile kızına çarptı.

05.07.2020 00:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:49

396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Alkollü sürücü önce iki araca ardından baba ve kızına çarptı

KARABÜK - Karabük'te 396 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobil önce park halindeki iki araca ardından yolun kenarında yürüyen baba ile kızına çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Can D. yönetimindeki 74 BM 236 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce park halindeki iki araca ardından da yürüyüş yapan Ufuk Güneri ile kızı Zeynep Erva Güneri'ye çarptı. Kazada yola savrulan baba ve kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Can D.'nin yapılan testte 396 promil alkollü olduğu belirlendi. 100 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan sürücü gözaltına alındı.

396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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