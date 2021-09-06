39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti
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39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti

39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılının Mart ayında geçirdiği menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonucu komaya girmişti. 39 yıldır komada bulunan Senegal doğumlu Fransız futbolcu, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ameliyattan 15 ay sonra hastaneden taburcu edilen futbolcu, 140 kez Nice forması giymiş, Paris Saint-Germain'de de top koşturmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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