39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 yaşından beri eski para toplayan ve koleksiyon oluşturan Cem Taymaz (46), 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknot topladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 yaşından beri eski para toplayan ve koleksiyon oluşturan Cem Taymaz (46), 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknot topladı. Taymaz'ın koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş ile Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira da bulunuyor.

Kuşadası'nda yaşayan restoran işletmecisi Cem Taymaz'ın (46), küçük yaşta babasının teşvik etmesiyle başladığı eski para toplama hobisi zamanla tutkuya dönüştü. 39 yılda koleksiyonunu genişleten Taymaz, 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Sadece Türk paraları toplayan Cem Taymaz'ın koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1,2,3,4 ve 5'inci emisyonları ile Cumhuriyetin 100'üncü yılı için özel olarak bastırılan 24 ayar altın kaplama para da var. Bir çocuk babası Taymaz, gözü gibi baktığı koleksiyonunu restoranının duvarına yaptırdığı özel bir cam bölmede sergiliyor.

"Satmayı düşünmüyorum"

Uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu eski para koleksiyonunu kesinlikle satmayı düşünmediğini belirten Cem Taymaz, "Ben aynı zamanda ahşap gemi modelciliği ile de ilgileniyorum. Tarihe mal olmuş gemi ve teknelerin maketini yapıp onları da sergiliyorum. Şu an önüme 1 milyon TL koysalar koleksiyonlarımdan kesinlikle vazgeçmem. En büyük hayalim ilerleyen yıllarda küçük bir müze açarak sahip olduklarımı sergilemek" dedi.

"Paralarınızı asla yıkamayın"

Tarihi para koleksiyonu yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Cem Taymaz, "Banknot toplamak isteyenler bizim 'çil' diye adlandırdığımız el değmemiş olanları almaya çalışsınlar. Ayrıca paralarını asla su veya kimyasal maddelerle yıkamasınlar. Bunlar paranın doğallığını, güzelliğini bozar. Aynı zamanda değerini düşürür. Madeni paralar hava alışverişini engelleyen, karton veya plastik kapamalar içerisinde, kağıt paralarda ise asidi alınmış föylerde saklanmalıdır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı