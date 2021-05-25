39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, sahte dolarlarla yakalandı
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39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, sahte dolarlarla yakalandı

39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, sahte dolarlarla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan sahte plakalı bir otomobilde yapılan incelemede 39 yıl 2 ay hapis cezası ise aranan şahıs, 114 adet sahte Amerikan Doları ile yakaladı.

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan sahte plakalı bir otomobilde yapılan incelemede 39 yıl 2 ay hapis cezası ise aranan şahıs, 114 adet sahte Amerikan Doları ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 41 VM 207 sahte plakalı olduğu belirlenen aracı takibe alarak durdurdu. Araçta polis ekiplerince yapılan aramalarda 114 sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde B.G. adlı şahsın yağma, hırsızlık gibi suçlardan 39 yıl 2 ay hapis cezası ile, BE.G.'nin ise dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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