39 yaşındaki futbolcu Bruno Alves, kariyerini Portekiz'de sürdürecek

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncuyla varılan anlaşmanın ardından iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde duygularını dile getiren Bruno Alves, profesyonel eski futbolcu babası Washington Geraldo Dias Alves'in 1984-85 sezonunda Famalicao kulübünde oynadığını hatırlatarak, "Babamın formasını giydiği bir kulübü temsil etmek harika. İnsanların bana inandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit'ten 2013 yılında 5.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bruno Alves, sarı lacivertli ekipte üç sezonda 101 maçta görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu